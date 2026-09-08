कार की टक्कर से किशोरी की मौत: मां ने लगाया दरिंदगी के बाद फेंकने का आरोप, पुलिस बोली- हादसे में गई जान

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किशोरी की मां का आरोप है कि चार दिन बाद थाना छत्ता पुलिस ने घर आकर बेटी के एक्सीडेंट की जानकारी दी। परिजन एसएन मेडिकल पहुंचे तो वो गंभीर अवस्था में थी। मामले में थाना हरीपर्वत पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली। बेटी के प्राइवेट पार्ट से खून बहते देखा। उसके साथ गैंगेरेप कर कार से फेंकने की आशंका है। इलाज के दौरान एक व्यक्ति एसएन आया था और खुद के द्वारा बेटी का इलाज पहले निजी अस्पताल में कराने की जानकारी दी थी। उन्हें इलाज के लिए और रुपये देने को कहा पर उन्होंने मना कर दिया। सोमवार देर रात किशोरी ने एसएन मेडिकल कालेज में दम तोड़ दिया।इसके बाद वाल्मीकि समाज के लोग एकत्र हो गए। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर नारेबाजी की। किशोरी का चिकित्सकों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाने और दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। एसीपी क्षेत्र श्वेता वर्मा ने बताया कि किशोरी कार की टक्कर से घायल हो गई थी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास है। मामले में कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। परिजन के आरोप पर जांच कराई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।