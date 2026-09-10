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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित उर्मिला पत्नी नारायण सिंह के घर में 26 नवंबर को बेटे की शादी होनी है, जिसके कारण घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। चोरों ने इस घर से दो सोने के पेंडल, चार अंगूठी, गले का हार, चार चूड़ी, नाक की बजेरी और दो कमर कोधनी, चार जोड़ी पायल, दो खड़ूआ सहित करीब एक किलो से अधिक चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। वहीं, चोरों ने पड़ोस में रहने वाले दूसरे पीड़ित बबलू पुत्र स्वर्गीय रनवीर के घर को भी निशाना बनाया। बबलू के घर से चोर दो मंगलसूत्र, चार अंगूठी, दो झुमकी सहित करीब आधा किलो चांदी समेट ले गए। दोनों घरों से कुल मिलाकर करीब 50 हजार रुपये की नकदी भी गायब है।पीड़ितों ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पीआरबी की टीम रात में ही मौके पर पहुंच गई थी, जबकि थाना प्रभारी अछनेरा सुबह करीब सात बजे घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की।पुलिस पीड़ितों से अभी जानकारी जुटा रही है। शादी वाले घर में हुई इस बड़ी वारदात से पूरे गांव में दहशत और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। एसीपी अछनेरा शैलेन्द्र सिंह ने बताया मामला मेरे संज्ञान मे नहीं है,अगर घटना हुई तो थाना पुलिस कार्रवाई करेगी।