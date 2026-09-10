फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Burglars Target Wedding House, Steal Jewellery and Cash Worth Over 30 Lakh Two Homes Robbed

आगरा:शादी वाले घर में चोरों ने लगा दी सेंध, 30 लाख से ज्यादा के जेवर-नकदी पार; दो घरों को बनाया निशाना

Thu, 10 Sep 2026 09:28 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 10 Sep 2026 09:28 AM IST
सार

अछनेरा के नगला जाहरिया गांव में चोरों ने शादी वाले घर समेत दो मकानों को निशाना बनाकर 30 लाख रुपये से अधिक के जेवरात और करीब 50 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए। चोर बाजरा के खेत की ओर से दीवार फांदकर घरों में घुसे और रात में वारदात को अंजाम दिया; पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
 

विज्ञापन
Burglars Target Wedding House, Steal Jewellery and Cash Worth Over 30 Lakh Two Homes Robbed
चोरी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र के गांव नगला जाहरिया (मांगरोल जाट) में बीती रात चोरों ने दो घरों को निशाना बनाते हुए करीब 30 लाख रुपये से अधिक के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना रात करीब 12 बजे से सुबह 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। चोरों ने घर के पीछे बाजरा के खेत के रास्ते आकर दीवार फांदकर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। 
विज्ञापन


प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित उर्मिला पत्नी नारायण सिंह के घर में 26 नवंबर को बेटे की शादी होनी है, जिसके कारण घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। चोरों ने इस घर से दो सोने के पेंडल, चार अंगूठी, गले का हार, चार चूड़ी, नाक की बजेरी और दो कमर कोधनी, चार जोड़ी पायल, दो खड़ूआ सहित करीब एक किलो से अधिक चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। वहीं, चोरों ने पड़ोस में रहने वाले दूसरे पीड़ित बबलू पुत्र स्वर्गीय रनवीर के घर को भी निशाना बनाया। बबलू के घर से चोर दो मंगलसूत्र, चार अंगूठी, दो झुमकी सहित करीब आधा किलो चांदी समेट ले गए। दोनों घरों से कुल मिलाकर करीब 50  हजार रुपये की नकदी भी गायब है।
विज्ञापन


पीड़ितों ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पीआरबी  की टीम रात में ही मौके पर पहुंच गई थी, जबकि थाना प्रभारी अछनेरा सुबह करीब सात बजे घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस पीड़ितों से अभी जानकारी जुटा रही है। शादी वाले घर में हुई इस बड़ी वारदात से पूरे गांव में दहशत और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। एसीपी अछनेरा शैलेन्द्र सिंह ने बताया मामला मेरे संज्ञान मे नहीं है,अगर घटना हुई तो थाना पुलिस कार्रवाई करेगी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed