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Agra News: दुकान में बैठे भाइयों पर चाकू से हमला

Mon, 02 Nov 2026 02:57 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 02 Nov 2026 02:57 AM IST
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Brothers sitting in a shop attacked with a knife
आगरा। एकता थाना क्षेत्र के गौतम नगर, कोटली बगीची में दुकान के अंदर बैठे भाइयों पर चाकू और डंडे से हमला किया गया। पिता सुरेश बाबू ने प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि शनिवार को उनके बच्चे दुकान पर बैठे थे। तभी शिवम, नीरज और मुकेश चाकू-डंडे लेकर पहुंचे और गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने हमला कर दिया। शिवम ने बेटे अमित की गर्दन और पिंटू उर्फ अरविंद के दोनों हाथों व कंधे पर चाकू से वार किया। शिवम आपराधिक प्रवृत्ति का है और दो बार जेल जा चुका है। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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