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बड़ी खबरें: गुरुकुल हादसे पर संतों में आक्रोश, प्रेमानंद का नया संदेश; एटा में तूफान और हाईवे पर जला मिनी लोडर

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 09 Oct 2026 04:38 PM IST

सार ब्रज की प्रमुख खबरों में वृंदावन के गुरुकुल में चार छात्रों की मौत पर संतों का आक्रोश और प्रेमानंद महाराज का निंदा-तिरस्कार को कृपा मानने का संदेश चर्चा में है। वहीं, एटा में तूफान-ओलावृष्टि से नुकसान, आगरा में हाईवे पर सीएनजी लोडर में आग और दिवाली-छठ पर हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल ट्रेन की खबरें भी प्रमुख हैं।



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