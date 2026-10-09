बड़ी खबरें: गुरुकुल हादसे पर संतों में आक्रोश, प्रेमानंद का नया संदेश; एटा में तूफान और हाईवे पर जला मिनी लोडर
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 09 Oct 2026 04:38 PM IST
सार
ब्रज की प्रमुख खबरों में वृंदावन के गुरुकुल में चार छात्रों की मौत पर संतों का आक्रोश और प्रेमानंद महाराज का निंदा-तिरस्कार को कृपा मानने का संदेश चर्चा में है। वहीं, एटा में तूफान-ओलावृष्टि से नुकसान, आगरा में हाईवे पर सीएनजी लोडर में आग और दिवाली-छठ पर हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल ट्रेन की खबरें भी प्रमुख हैं।
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विस्तार
आगरा दिल्ली हाईवे पर आग का गोला बना मिनी लोडर
आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में आईएसबीटी के सामने एनएच-2 पर सीएनजी से संचालित एक लोडर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। लोडर में आग की लपटें उठती देख चालक और राहगीरों ने उसमें लदे सामान को बाहर निकालना शुरू कर दिया....पढ़ें पूरी खबर
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आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में आईएसबीटी के सामने एनएच-2 पर सीएनजी से संचालित एक लोडर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। लोडर में आग की लपटें उठती देख चालक और राहगीरों ने उसमें लदे सामान को बाहर निकालना शुरू कर दिया....पढ़ें पूरी खबर
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एटा में बारिश ने मचाई तबाही: यूनिपोल गिरा, पेड़ गिरने से एंबुलेंस क्षतिग्रस्त; फसलें हुई बर्बाद
एटा में तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से शुक्रवार को शहर में कई जगह जलभराव हो गया। पेड़ और विज्ञापन यूनिपोल गिरने से नुकसान हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक के पास नगरपालिका का बड़ा यूनिपोल गिर गया। इससे पास में मौजूद दुकानदार बाल-बाल बच गया। वहीं, मेडिकल कॉलेज की ओपीडी विंग के बाहर जीटी रोड पर खड़ी प्राइवेट एंबुलेंस पर पेड़ गिरने से वह क्षतिग्रस्त हो गई...पढ़ें पूरी खबर
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प्रेमानंद महाराज का नया संदेश: 'निंदा और तिरस्कार को भगवान की कृपा मानें; जानें संत ने और क्या कहा
वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने साधकों और शिष्यों को विरोध होने पर संयम बरतने और चुप रहकर परिस्थितियों का सामना करने की सीख दी है। उन्होंने संदेश दिया कि जब समाज में अपमान, निंदा और तिरस्कार का सामना करना पड़े तो उसे भी भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। संत की सीख से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद यह चर्चा का विषय बना हुआ है...पढ़ें पूरी खबर
वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने साधकों और शिष्यों को विरोध होने पर संयम बरतने और चुप रहकर परिस्थितियों का सामना करने की सीख दी है। उन्होंने संदेश दिया कि जब समाज में अपमान, निंदा और तिरस्कार का सामना करना पड़े तो उसे भी भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। संत की सीख से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद यह चर्चा का विषय बना हुआ है...पढ़ें पूरी खबर
वृंदावन के गुरुकुल में चार छात्रों की मौत: संतों मे गुस्सा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई; 44 लाख मुआवजे की मांग
वृंदावन के चेतन विहार स्थित पाणिनि संस्कृत गुरुकुलम में टैंक सफाई के दौरान चार मासूम छात्रों की दर्दनाक मौत से संत-महंतों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इस दुखद घटना को लेकर परिक्रमा मार्ग स्थित मोर कुटी आश्रम में संतों की एक आपात बैठक आयोजित की गई, जिसमें हादसे पर गहरा दुख प्रकट करते हुए शासन-प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की गई...पढ़ें पूरी खबर
वृंदावन के चेतन विहार स्थित पाणिनि संस्कृत गुरुकुलम में टैंक सफाई के दौरान चार मासूम छात्रों की दर्दनाक मौत से संत-महंतों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इस दुखद घटना को लेकर परिक्रमा मार्ग स्थित मोर कुटी आश्रम में संतों की एक आपात बैठक आयोजित की गई, जिसमें हादसे पर गहरा दुख प्रकट करते हुए शासन-प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की गई...पढ़ें पूरी खबर
यूपी: दिवाली-छठ पर रेलवे का तोहफा, हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल ट्रेन आगरा कैंट पर भी रुकेगी; जानें टाइमिंग
दिवाली और छठ पूजा पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने त्योहार विशेष ट्रेन की घोषणा की है। हावड़ा से खातीपुरा (जयपुर) के बीच 11 अक्तूबर से 29 नवंबर तक हर रविवार विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलेगी। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन रविवार रात 11:55 बजे हावड़ा से चलेगी और मंगलवार तड़के 3:35 बजे कैंट पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 03008 खातीपुरा-हावड़ा 13 अक्तूबर से 1 दिसंबर तक चलेगी। यह कैंट पर रात 11:53 बजे पहुंचेगी...पढ़ें पूरी खबर
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