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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra: CNG Loader Catches Fire in Front of ISBT, Triggering Panic on NH-2

ब्रेकिंग: आगरा दिल्ली हाईवे पर आग का गोला बना मिनी लोडर, मची अफरा-तफरी; देखें वीडियो

Fri, 09 Oct 2026 04:17 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 09 Oct 2026 04:17 PM IST
सार

आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में आईएसबीटी के सामने एनएच-2 पर सीएनजी से संचालित लोडर में अचानक आग लग गई। लपटें उठते ही चालक और राहगीरों ने लोडर में लदा स्पेयर पार्ट्स व खाद्य सामग्री का सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया।
 

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Agra: CNG Loader Catches Fire in Front of ISBT, Triggering Panic on NH-2
मिनी लोडर में लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में आईएसबीटी के सामने एनएच-2 पर सीएनजी से संचालित एक लोडर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। लोडर में आग की लपटें उठती देख चालक और राहगीरों ने उसमें लदे सामान को बाहर निकालना शुरू कर दिया।
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लोडर चालक द्वारका प्रसाद ने बताया कि वह लोडर में स्पेयर पार्ट्स और खाद्य सामग्री भरकर जा रहे थे। इसी दौरान आईएसबीटी के सामने अचानक लोडर से चिंगारी निकलने लगी। देखते ही देखते आग ने लोडर में लगे सीएनजी टैंक को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद पूरा लोडर आग की लपटों से घिर गया। अचानक हुई इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। चालक और राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए लोडर में रखा सामान बाहर निकाला।
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