फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Howrah-Khatipura Special Train to Run During Diwali and Chhath, Halt at Agra Cantt

यूपी: दिवाली-छठ पर रेलवे का तोहफा, हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल ट्रेन आगरा कैंट पर भी रुकेगी; जानें टाइमिंग

Fri, 09 Oct 2026 11:39 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 09 Oct 2026 11:39 AM IST
सार

दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने हावड़ा-खातीपुरा के बीच 11 अक्तूबर से 29 नवंबर तक साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ट्रेन का आगरा कैंट स्टेशन पर दोनों दिशाओं में पांच मिनट का ठहराव होगा। इसमें थर्ड एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच होंगे।
 

विज्ञापन
Howrah-Khatipura Special Train to Run During Diwali and Chhath, Halt at Agra Cantt
ट्रेन( सांकेतिक फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया( एक्स)

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिवाली और छठ पूजा पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने त्योहार विशेष ट्रेन की घोषणा की है। हावड़ा से खातीपुरा (जयपुर) के बीच 11 अक्तूबर से 29 नवंबर तक हर रविवार विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलेगी।
विज्ञापन


आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन रविवार रात 11:55 बजे हावड़ा से चलेगी और मंगलवार तड़के 3:35 बजे कैंट पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 03008 खातीपुरा-हावड़ा 13 अक्तूबर से 1 दिसंबर तक चलेगी। यह कैंट पर रात 11:53 बजे पहुंचेगी।
विज्ञापन


ट्रेन का आगरा कैंट स्टेशन पर दोनों दिशाओं में पांच मिनट का ठहराव होगा। ट्रेन में चार थर्ड एसी, 10 स्लीपर, छह सामान्य श्रेणी और दो एसएलआरडी कोच होंगे। ट्रेन से लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान के कई शहरों की यात्रा कर सकेंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन




 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed