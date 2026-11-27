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अभियान के तहत विस्तारक केवल वर्तमान पदाधिकारियों की औपचारिक बैठकों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे नाराज और घर बैठे पुराने कार्यकर्ताओं से भी संपर्क साध रहे हैं। बूथ और मंडल स्तर पर जाकर आम जनता, प्रबुद्ध वर्ग और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया जा रहा है। इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य संगठन की खामियों को दूर करने के साथ-साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का गोपनीय फीडबैक तैयार करना है।सियासी गलियारों में इस अभियान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, विस्तारक हर विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा विधायक की कार्यशैली, जनता के बीच उनकी सक्रियता और कार्यकर्ताओं से उनके व्यवहार का आकलन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मौजूदा विधायकों के अलावा संभावित नए चेहरों और मजबूत विकल्पों को लेकर भी कार्यकर्ताओं के मन की थाह ली जा रही है।संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए भाजपा महिला मोर्चा ने महानगर की चारों विधानसभाओं में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। महानगर अध्यक्ष अपूर्वा सिंह जादौन के नेतृत्व में मोर्चा की पूरी टीम को चार अलग-अलग टोलियों में बांटा गया है, जो राजस्थान और गुजरात से आईं विस्तारक बहनों के साथ मिलकर मंडल व बूथ स्तर पर बैठकें कर रही हैं। अभियान के तहत छावनी में भरतपुर की पूर्व सांसद रंजीता कोली, उत्तर में वलसाड की पूर्व मेयर सोनल बेन, एत्मादपुर में आनंद की पूर्व विधायक हंसा बेन और दक्षिण में अजमेर की जिलाध्यक्ष भारती श्रीवास्तव को कमान सौंपी गई है। ब्यूरो