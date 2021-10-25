फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Bhura, the killer of two constables, unmasked after 27 years

Agra News: 27 साल बाद बेनकाब हुआ दो सिपाहियों का हत्यारा भूरा

Fri, 09 Oct 2026 12:54 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
Bhura, the killer of two constables, unmasked after 27 years
खेरागढ़। दो पुलिसकर्मियों की हत्या और सरकारी राइफल लूट के सनसनीखेज मामले में 27 साल से फरार चल रहे 50 हजारी इनामी बदमाश भूरा की जिला कारागार में शिनाख्त परेड कराई गई। कार्यपालक मजिस्ट्रेट और जेल अधीक्षक की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के दौरान चश्मदीद गवाहों ने उसे तुरंत पहचान लिया।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, जगनेर के इस्लाम नगर का रहने वाला भूरा वारदात के बाद मध्य प्रदेश भाग गया था। वह बैतूल जिले में नाम बदलकर मजदूरी कर रहा था। खेरागढ़ थाना प्रभारी हरीश शर्मा, सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम ने उसे भोपाल के एक प्लांट से गिरफ्तार किया था। वादी उपनिरीक्षक उमेश चंद्र और घायल उपनिरीक्षक चरण सिंह ने जेल में उसके चेहरे से पर्दा हटाते ही पहचान पर मुहर लगा दी। आरोपी ने 11 जनवरी 1999 की कोहरे भरी रात में रमेश कुशवाह गैंग के साथ मिलकर नगला कमाल चौराहे के पास अलाव ताप रहे सिपाहियों पर हमला कर दो की हत्या कर दी थी।
विज्ञापन


कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कोई भी अपराधी अधिक समय तक बच नहीं सकता। करीब तीन दशक के बाद दुर्दांत अपराधी की गिरफ्तारी से यह साबित भी हुआ है।
- आदित्य कुमार सिंह, डीसीपी पश्चिमी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed