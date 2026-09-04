फाइव-डे बैंकिंग की मांग: 11 सितंबर को रहेगी हड़ताल, मांगें न मानीं तो अनिश्चितकालीन आंदोलन

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यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर बैंक कर्मियों का चरणबद्ध आंदोलन शुरू हो गया है। 11 सितंबर को पहली देशव्यापी हड़ताल प्रस्तावित है। इसके समर्थन में बृहस्पतिवार को आगरा के संजय प्लेस, चर्च रोड, साकेत कॉलोनी और कमला नगर सहित विभिन्न बैंक शाखाओं में कर्मियों ने हाथों में पोस्टर लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कन्फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंकित सहगल का कहना है कि इस योजना को द्विपक्षीय बातचीत के जरिये संशोधित और अन्य सभी लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान होना चाहिए।यूएफबीयू के आगरा संयोजक गजेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो 11 सितंबर के बाद 28, 29 और 30 सितंबर को भी हड़ताल की जाएगी। इसके बाद यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो 26 अक्टूबर 2026 से सभी बैंकों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। आगामी त्योहारी सीजन से ठीक पहले बैंक कर्मियों के इस रुख से आम ग्राहकों की परेशानी बढ़ने और व्यापारिक लेनदेन पर व्यापक असर पड़ने की आशंका है।