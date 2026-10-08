यूपी: सूर्य घर योजना पर बैंकों का ग्रहण, 3,016 सोलर लोन फाइलें अटकीं; वेंडर्स के करोड़ों फंसे

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आगरा में कैंट, शाहगंज, दयालबाग से लेकर देहात के अछनेरा और बाह तक की शाखाओं में आवेदन स्वीकृति और वितरण के लिए अटके पड़े हैं। अधिकांश फाइलें केवाईसी, मार्जिन मनी या दस्तावेज की कमी का हवाला देकर रोकी गई हैं। खास बात यह है कि कई मामलों में सारी औपचारिकताएं पूरी होने और लोन पास होने के बावजूद अब तक राशि जारी नहीं की गई है।इस सुस्त रवैये से उपभोक्ताओं के घरों में सोलर रूफटॉप लगने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जिला स्तरीय अधिकारियों को लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम) और शाखा प्रबंधकों के साथ समन्वय स्थापित कर दैनिक समीक्षा करने के सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि लंबित फाइलों का निस्तारण हो सके।बैंकों की इस लापरवाही का सीधा असर वेंडर्स पर पड़ रहा है। शहर में 300 से अधिक वेंडर्स हैं। कई शाखाओं में एक-एक वेंडर की 15-20 फाइलें लटकी हैं। काम पूरा होने के बावजूद जेपी एंटरप्राइजेज और सिक्योर हिंद पे जैसी दर्जनों कंपनियों का करोड़ों रुपये का वर्किंग कैपिटल फंसा हुआ है, जिससे उनका आगे का काम बाधित हो रहा है।लंबित आवेदनों का निस्तारण मिशन मोड में किया जाएगा। सभी को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक स्वीकृत प्रकरण का समयबद्ध ऋण वितरण वेंडर्स, बैंक व अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। - प्रेमचंद, परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण