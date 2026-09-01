Agra News: कंस मेले में फूहड़ डांस और डीजे पर रोक

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यह निर्देश मंगलवार को थाना फतेहाबाद में आयोजित शांति समिति की बैठक में एसीपी इमरान अहमद व तहसीलदार फतेहाबाद शिखर मिश्रा ने संयुक्त रूप से दिए। उन्होंने कहा कंस मेला हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इसके स्वरूप के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। डीजे की तेज आवाज के कारण बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को काफी परेशानी होती है। इसलिए इस पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। झांकियाें के साथ देवी देवताओं के स्वरूप बनकर डांस पर भी रोक रहेगी। शोभायात्रा में घुड़सवार पुलिस, महिला पुलिस तथा यातायात पुलिस के साथ पीएसी भी तैनात की जाएगी। पुलिस चप्पे-चप्पे पर नजर रखेगी। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 6 तारीख के बाद कस्बा फतेहाबाद में किसी भी तरह के मेले का आयोजन बंद कर दिया जाएगा। बैठक में प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रवि शल्या, दधिलीला कमेटी के अध्यक्ष किशन, कंस मेला कमेटी के अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता, अंकित गुप्ता, आलोक बछरवार आदि उपस्थित थे।

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फतेहाबाद। कस्बे में 6 सितंबर को कंस मेले में निकलने वाली शोभायात्रा में डीजे नहीं बजाया जाएगा। फूहड़ डांस पर भी रोक रहेगी। देवी देवताओं के स्वरूप भी डांस नहीं करेंगे।