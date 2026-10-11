आगरा: होटल कर्मी को ऑटो ने राैंदा, माैके पर ही माैत; परिवार में मचा कोहराम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र की गणपत नगर कॉलोनी निवासी पवन के मुताबिक उनका साला विष्णु शर्मा (20) गणेश नर्सरी क्षेत्र का निवासी था। वह नुनिहाई रोड स्थित कृष्णा भोजनालय में काम करता था। शुक्रवार की देर रात करीब डेढ़ बजे वह काम खत्म कर घर लौट रहा था। आरोप है कि भोजनालय के पास ऑटो चालक ने विष्णु को टक्कर मार दी।हादसे में विष्णु की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर परिवार में मातम छा गया। मृतक के बहनोई पवन ने थाना एत्माद्दौला पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया मामले में प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।