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आगरा: होटल कर्मी को ऑटो ने राैंदा, माैके पर ही माैत; परिवार में मचा कोहराम

Sun, 11 Oct 2026 03:50 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 11 Oct 2026 03:50 PM IST
सार

युवक नुनिहाई रोड स्थित कृष्णा भोजनालय में काम करता था। शुक्रवार की देर रात करीब डेढ़ बजे वह काम खत्म कर घर लौट रहा था। आरोप है कि भोजनालय के पास ऑटो चालक ने विष्णु को टक्कर मार दी। इससे उसकी माैत हो गई।

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Auto-rickshaw runs over hotel employee dies on spot
Accident Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में नुनिहाई रोड पर शुक्रवार देर रात सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वह भोजनालय में काम करने के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान कृष्णा भोजनालय के पास तेज रफ्तार ऑटो ने उसे टक्कर मार दी।
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ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र की गणपत नगर कॉलोनी निवासी पवन के मुताबिक उनका साला विष्णु शर्मा (20) गणेश नर्सरी क्षेत्र का निवासी था। वह नुनिहाई रोड स्थित कृष्णा भोजनालय में काम करता था। शुक्रवार की देर रात करीब डेढ़ बजे वह काम खत्म कर घर लौट रहा था। आरोप है कि भोजनालय के पास ऑटो चालक ने विष्णु को टक्कर मार दी।
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हादसे में विष्णु की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर परिवार में मातम छा गया। मृतक के बहनोई पवन ने थाना एत्माद्दौला पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया मामले में प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। 
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