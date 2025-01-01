Agra News: असपा नेत्री से की गाली-गलौज, प्राथमिकी दर्ज
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:16 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:16 AM IST
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बाह। विधानसभा क्षेत्र बाह में असपा (आजाद समाज पार्टी) नेत्री बड़ागांव की सरला सिंह गुर्जर ने गाली-गलाैच करने और धमकाने वाले के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।
सरला सिंह गुर्जर की ओर से खेड़ा राठौर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक, 16 सितंबर को वह गोहरा गांव में वीकेश और मुनेश यादव के भाई के निधन पर गमी में फेरा करने गई थीं। गांव में कुछ लोग छप्पर में बैठे थे। उनसे बातचीत कर रही थीं। आरोप है तभी गांव का उगेश यादव आया और बहस करने लगा। विरोध करने पर गाली-गलौज की और मारने की धमकी दी, बोला-वापस घर नहीं पहुंच पाएगी, जानती नहीं तू।
तहरीर पर खेड़ा राठौर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। विवेचना में प्रकाश में आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। - जितेंद्र कुमार, एसीपी बाह
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सरला सिंह गुर्जर की ओर से खेड़ा राठौर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक, 16 सितंबर को वह गोहरा गांव में वीकेश और मुनेश यादव के भाई के निधन पर गमी में फेरा करने गई थीं। गांव में कुछ लोग छप्पर में बैठे थे। उनसे बातचीत कर रही थीं। आरोप है तभी गांव का उगेश यादव आया और बहस करने लगा। विरोध करने पर गाली-गलौज की और मारने की धमकी दी, बोला-वापस घर नहीं पहुंच पाएगी, जानती नहीं तू।
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तहरीर पर खेड़ा राठौर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। विवेचना में प्रकाश में आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। - जितेंद्र कुमार, एसीपी बाह
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