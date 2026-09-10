Agra News: गहरे कुएं में गिरे बेजुबान को अरुण के साहस ने दी जिंदगी

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बुधवार को गढ़ी भदौरिया में पुराने कुएं में गिरे श्वान की सूचना कैस्पर्स होम को दी गई। संचालिका विनीता अरोड़ा ने श्वान को रेस्क्यू कराने के लिए प्रशासन और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों से कहा। इस पर फायर ब्रिगेडकर्मी मौके पर पहुंच गए लेकिन कुएं में नहीं उतर पाए। विनीता अरोड़ा के मुताबिक रेस्क्यू करने के लिए युवा कर्मचारी नहीं थे। ऐसे में इंतजार की जगह क्षेत्रीय निवासी अरुण ने हौसला दिखाया और काफी प्रयास के बाद श्वान को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तीन साल पहले इसी कुएं से परी नामक श्वान का रेस्क्यू किया गया था। क्षेत्रीय निवासी अनुराग शर्मा ने कुएं को तत्काल ढकवाने की मांग नगर निगम से की है। विज्ञापन

बुधवार को गढ़ी भदौरिया में पुराने कुएं में गिरे श्वान की सूचना कैस्पर्स होम को दी गई। संचालिका विनीता अरोड़ा ने श्वान को रेस्क्यू कराने के लिए प्रशासन और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों से कहा। इस पर फायर ब्रिगेडकर्मी मौके पर पहुंच गए लेकिन कुएं में नहीं उतर पाए। विनीता अरोड़ा के मुताबिक रेस्क्यू करने के लिए युवा कर्मचारी नहीं थे। ऐसे में इंतजार की जगह क्षेत्रीय निवासी अरुण ने हौसला दिखाया और काफी प्रयास के बाद श्वान को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तीन साल पहले इसी कुएं से परी नामक श्वान का रेस्क्यू किया गया था। क्षेत्रीय निवासी अनुराग शर्मा ने कुएं को तत्काल ढकवाने की मांग नगर निगम से की है।

आगरा। जगदीशपुरा का गढ़ी भदौरिया, जहां 70 फीट गहरे कुएं में बेजुबान श्वान गिर गया। बेबस और तड़पते श्वान की चीख सुनकर लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। मगर रेस्क्यू के लिए वह नीचे नहीं उतरे। इस पर क्षेत्रीय निवासी अरुण ने साहस दिखाया। वह गहरे कुएं में नीचे उतरे और श्वान को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।