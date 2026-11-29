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संजय प्लेस स्थित प्रेस वार्ता में अमित चौधरी ने बताया कि बाबा के अपने पास एक जादुई कलम है। वह एक एप्लीकेशन के माध्यम से मोबाइल से अटैच है। बाबा के भविष्य बताने की जानकारी मिलने पर वह भी पहुंचे। आरोप लगाया कि बाबा ने मेरे हाथ में वही पेन थमा दिया। एक कागज दे दिया। बोलो कि उस कागज में अपनी अर्जी लिखो। उसे प्रभु तक पहुंचा दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि मैंने अपने राजनीतिक भविष्य और पारिवारिक समस्या के बारे में लिख दिया। उसने कागज को बिना देखे मेरी ही जेब में रखवा दिया। कुछ तंत्र-मंत्र करते हुए बिना देखे कागज में लिखी बात बता दी। इस पर मुझे विश्वास हो गया। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारा राजनीतिक भविष्य है उसमें कुछ बाधा है। जो पूजा-पाठ के बाद हट जाएगी। उसके नाम पर पांच लाख रुपये ले लिए। इसके बाद बाबा से कई बार मिलने गया लेकिन उसके सुरक्षाकर्मियों ने मिलने नहीं दिया।वर्जन :आरोप लगाने वाले अमित चौधरी को मैं नहीं जानता हूं। यह भी नहीं पता वह क्यों बदनाम कर रहे हैं। मैं कोई पूजा-पाठ नहीं कराता और न ही कोई ऐसा पेन रखता हूं। कुछ लोग दरबार में अपनी समस्या लिख लाते हैं। उनकी माइंड रीडिंग कर बता देता हूं।- दिव्य कृष्णा, गुरु