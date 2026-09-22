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Agra News: स्नूकर में आगरा के फरदीन व अंशय ने जीत से की शुरुआत

Tue, 22 Sep 2026 02:41 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:41 AM IST
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Agra's Fardeen and Anshay start with a win in snooker.
स्नूकर प्रतियोगिता
आगरा। ताजनगरी में सोमवार से उत्तर प्रदेश जूनियर व सीनियर 15 रेड स्नूकर प्रतियोगिता का सोमवार को आगाज हुआ। फतेहाबाद रोड स्थित होटल में पहले दिन जूनियर वर्ग के नॉकआउट मुकाबले खेले गए।
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पहले दिन जूनियर वर्ग में आगरा के फरदीन शम्सी ने प्रयागराज के जैब खान को और आगरा के ही अंशय सिंघल ने अलीगढ़ के मो. अली को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से हराकर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए आगरा समेत प्रदेशभर के खिलाड़ियों ने दावेदारी पेश की।
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इससे पहले उत्तर प्रदेश बिलियर्ड्स-स्नूकर एसोसिएशन के तत्वावधान में आगरा बिलियर्ड्स-स्नूकर एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि दिल्ली जिला बिलियर्ड्स-स्नूकर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव मनमीत भाटिया व एसबीए की चेयरपर्सन मनीषा शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। अतिथियों का स्वागत महासचिव विवेक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुमित अग्रवाल, शेफाली अग्रवाल व ऋषभ जैन ने किया। देवांक अग्रवाल ने बताया कि तीन टेबल पर खेली जा रही इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण यूपीबीएसए के यूट्यूब चैनल पर किया जा रहा है।
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अन्य मुकाबलों के परिणाम

लखनऊ के कय्यूम अब्बास ने मोदी नगर के कार्तिकेय शर्मा को 3-1 से वाराणसी के सैफुल मलिक ने अलीगढ़ के अली अहमद अंसारी को 3-1 से मेरठ के कृष राज सिंह ने लखनऊ के मो. अयान को 3-0 से मोदी नगर के जय जनेश्वर ने फिरोजाबाद के तुषार बंसल को 3-0 से अलीगढ़ के हसन रिजवी ने लखनऊ के सौरभ श्रीवास्तव को 3-1 से मेरठ के मोहित गुप्ता ने लखनऊ के मोहित भागचंदानी को 3-0 से अलीगढ़ के अब्दुल ने मेरठ के सबीर सिंह को 3-0 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।
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