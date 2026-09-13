Agra News: आगरा की चुनौती समाप्त, चार टीमें सेमीफाइनल में

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खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश फुटबाल संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह प्रतियोगिता 14 सितंबर तक चलेगी। 18 मंडलों के साथ स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और सैफई समेत कुल 20 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता लीग कम नॉकआउट आधार पर खेली जा रही है। पहले क्वार्टर फाइनल में वाराणसी मंडल ने देवीपाटन मंडल को 4-2 से हराया। विजेता टीम के तनुष पाल ने दो, अल्तमास अली और राज जायसवाल ने एक-एक गोल किए। देवीपाटन के अभिराज और अवनीश ने एक-एक गोल किया।दूसरे मुकाबले में स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ ने गोरखपुर मंडल को कड़े संघर्ष में 1-0 से शिकस्त दी। मैच का एकमात्र गोल मिस्बाहुल खान ने किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई ने बरेली मंडल को 2-1 से पराजित किया। सैफई के अनुकल्प और अर्पित ने एक-एक गोल किया, जबकि बरेली की ओर से सचिन ने एकमात्र गोल किया। चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल में मेजबान आगरा और आजमगढ़ मंडल के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। पहले हाफ में दोनों टीमें गोलरहित बराबरी पर रहीं। दूसरे हाफ में आजमगढ़ ने आक्रामक खेल दिखाया। अंकुश पांडेय ने 63वें मिनट में गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई जो अंत तक कायम रही।प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश फुटबाल संघ ने कानपुर के अजीत सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। निर्णायकों के पैनल में नवनीत गौतम, मनोज तिवारी, कौशल किशोर, देबूजीत सिंह यादव, महेश चंद्र, अजय कुमार और सौरभ कुमार शामिल हैं। आगरा मंडल फुटबाल संघ के अध्यक्ष बिल्लू चौहान ने बताया कि रविवार को दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ का सामना वाराणसी मंडल से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई और आजमगढ़ मंडल आमने-सामने होंगे।