Agra News: मंडलीय बास्केटबाल प्रतियोगिता में आगरा ने जीते तीनों खिताब

विज्ञापन

अंडर-19 के फाइनल में आगरा ने मथुरा को 31-6 से हराया। नगर निगम इंटर कॉलेज के निकेतन और महर्षि परशुराम इंटर कॉलेज के कृष्णा शर्मा ने प्रभावी प्रदर्शन किया। अंडर-14 के खिताबी मुकाबले में आगरा ने 37-4 से मथुरा को शिकस्त दी। तनवीर ने उम्दा खेल दिखाते हुए टीम की जीत में अहम योगदान दिया। अंडर-17 में आगरा ने मथुरा को 16-6 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। ध्रुव ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता का उद्घाटन और पुरस्कार वितरण नगर निगम ताजगंज के जोनल अधिकारी गजेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य श्याम किशोर सरोज, पूर्व प्रधानाचार्य अशोक वर्मा, व्यायाम शिक्षक राहुल चौधरी, शैलेंद्र पांडे, उमेश चंद्र, मिथिलेश पांडे और योगेंद्र यादव ने किया। इस दौरान जूही जैन, आरुषि परिहार, बालकिशन और पंकेश भदौरिया भी मौजूद रहे।