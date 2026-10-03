Agra News: आगरा वेटरन्स का इटावा से होगा पहला मुकाबला
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 03 Oct 2026 02:25 AM IST
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आगरा। डॉ. गौर हरि सिंघानिया 28वीं यूपी वेटरन्स इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में आगरा वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन की टीम 4 अक्तूबर को इटावा के खिलाफ पहला मुकाबला खेलेगी। यह पहला लीग मैच सुबह 11 बजे से कैप्टन अनेक सिंह स्टेडियम, कुबेरपुर में शुरू होगा।
वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि अंपायरिंग की जिम्मेदारी हाथरस के अंपायर संभालेंगे। आगरा वेटरन्स टीम में अजय कदम (कप्तान), धीरज शर्मा, गिरिजेश तिवारी, अंशु मित्तल, जुगल शर्मा, विनय शर्मा, विजय चौहान, कौशल शर्मा, विनोद, आशु यादव, हरीश बिष्ट शामिल हैं।
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वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि अंपायरिंग की जिम्मेदारी हाथरस के अंपायर संभालेंगे। आगरा वेटरन्स टीम में अजय कदम (कप्तान), धीरज शर्मा, गिरिजेश तिवारी, अंशु मित्तल, जुगल शर्मा, विनय शर्मा, विजय चौहान, कौशल शर्मा, विनोद, आशु यादव, हरीश बिष्ट शामिल हैं।
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