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अबुल उलाह दरगाह पर प्रत्येक बृहस्पतिवार मेले का आयोजन होता है। इसमें दूरदराज से जायरीन पहुंचते हैं। हाईवे के सर्विस रोड पर मेट्रो के कार्य के कारण बैरिकेडिंग लगी हुई है। इससे दरगाह की ओर जाने वाले वाहन फंसते हैं। इसी कट पर रोडवेज बसें सवारियां भरती हैं। इस वजह से भगवान टॉकीज फ्लाईओवर की तरफ से आने वाले ट्रक, कार, ऑटो सहित अन्य वाहन फंस जाते हैं। दोपहर में 1 बजे कट पर एक के बाद एक रोडवेज बसों की लाइन लग गई। कुछ ही देर में वाहनों की लाइन लग गई। पांच शाम तक लोगों को जाम झेलना पड़ा। पुलिसकर्मी तमाशबीन नजर आए।दोपहर में दो बजे के बाद पंचकुइयां चौराहे पर लोगों को जाम से जूझना पड़ा। स्कूलों की छुट्टी के बाद स्कूली वाहन और बसों ने निकलना शुरू किया तो कोठी मीना बाजार तक लाइन लग गई। चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात थे मगर पंचकुइयां से कोठी मीना बाजार तक जाने वाले रास्ते पर पुलिसकर्मी नहीं थे। इस कारण वाहनों की लाइन लग लग गई। लोगों ने गोकुलपुरा और तहसील सदर मार्ग से जाने का प्रयास किया तो यहां भी लोगों को फंसना पड़ गया। दो घंटे तक लोग जाम में फंसकर कराहते नजर आए। सहशुक्रवार को देवोत्थान एकादशी से सहालग शुरू हो जाएगा। बैंड-बाजा-बरात सड़क पर निकलने से लोगों को जाम से जूझना पड़ सकता है। एमजी रोड पर मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। यहां पहले से ही समस्या है। फतेहाबाद रोड पर होटल और मैरिज होम में लोगों की भीड़ से जाम लगेगा। इसके अलावा शहर के अंदरूनी इलाकों में अतिक्रमण पर रोक नहीं है। आम दिनों में लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है।बरातों के निकलने से दिक्कत बढ़ सकती है। डीसीपी रविंद्र कुमार ने बताया कि एमजी रोड और फतेहाबाद रोड पर बरात प्रतिबंधित की गई हैं। इसके साथ ही जिन मैरिज होम और होटल में आयोजन होंगे, उनके संचालकों से कहा गया है कि वह पार्किंग के इंतजाम करें। सड़क पर वाहनों को खड़ा नहीं किया जाएगा। अगर यातायात अवरुद्ध होगा तो कार्रवाई की जाएगी। चौराहों पर ऑटो और ई रिक्शा की पार्किंग को रोकने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। जगह-जगह पुलिस तैनात रहेगी। मैरिज होमों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी से निगरानी के लिए कहा गया है।