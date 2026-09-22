यूपी: कान्वेंट स्कूल की शिक्षिका से चलती बस में छेड़छाड़, फिर हुई शर्मनाक हरकत; जयपुर जा रहीं थीं वो

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बस से जयपुर जा रही शिक्षिका ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि शोर मचाने पर यात्रियों ने भी कोई मदद नहीं की। उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इस पर घटना के 40 दिन बाद रकाबगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पीड़िता जयपुर की रहने वाली हैं। एक काॅन्वेंट स्कूल में पढ़ाती हैं। वह 12 अगस्त को लखनऊ से लौट रही थीं। बस से आईएसबीटी पर उतरीं। इसके बाद ऑटो से ईदगाह आईं। एक ट्रैवल एजेंसी की बस में बैठ गईं। बस में 25 से अधिक यात्री थे। वह पीछे की सीट पर बैठी थीं। रास्ते में चालक ने एक ढाबे पर बस को रोक दिया। वहां चाय-नाश्ते के लिए के लिए यात्री उतरे। तभी तीन युवक आए। उनकी सीट के पास आकर बैठ गए। तीनों घूरने लगे। इस पर वह खुद को असहज महसूस करने लगीं।

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आरोप है कि एक युवक सीट के पास आकर खड़ा हो गया। अचानक उनके ऊपर भी गिर गया। उन्होंने विरोध किया तो हंसने लगा। बाद में मोबाइल निकालकर किसी से बात करने लगा। इससे वह परेशान हो गईं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि युवक ने दुष्कर्म का प्रयास भी किया। उसकी हरकत के बाद भी किसी यात्री ने मदद नहीं की। वह बस से यात्रा कर घर पहुंची। बाद में ऑनलाइन शिकायत की। वह इंतजार में थीं कि पुलिस काॅल कर बुलाए।





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वह रविवार को आगरा आईं। थाना रकाबगंज पुलिस से मिलीं। पुलिस ने महिला के पति से बात की। पता चला कि वो गाजियाबाद की रहने वाली हैं। उनके दो बच्चे हैं। महिला तीन साल से पति से अलग रह रही है। तलाक का केस भी चल रहा है। पति ने पत्नी के मनोचिकित्सक से उपचार चलने की बात कही है।



