ठगों ने किया महापाप: देश के सैनिकों को भी नहीं छोड़ा, 20 लाख रुपये की ठगी; छह के खिलाफ FIR दर्ज
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 29 Sep 2026 11:37 AM IST
सार
आगरा में प्रॉपर्टी, प्लॉट, ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में मुनाफे का लालच देकर सैनिक सचिन कुमार से 14 लाख और उनके साथी यश गुप्ता से छह लाख रुपये लेने का आरोप है। रकम वापस मांगने पर गाली-गलौज और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। सदर पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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विस्तार
प्रॉपर्टी, प्लॉट, ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में मुनाफे का भरोसा देकर सैनिक सचिन कुमार से 14 लाख और उनके साथी यश गुप्ता से 6 लाख रुपये ठग लिए गए। रकम वापस मांगने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मुरादाबाद के गांव मोड़ा निवासी सैनिक सचिन कुमार ने पुलिस आयुक्त को प्रार्थनापत्र दिया। बताया कि उनकी मुलाकात जयपुर हाउस में मधु नगर निवासी उपेंद्र सिंह से हुई थी। उपेंद्र ने निवेश में अच्छा मुनाफा दिलाने का भरोसा दिलाया। उपेंद्र सिंह, देवेंद्र कुमार, नवीन सैनी, सावन कुमार, दिनेश कुमार और राशिद कुरैशी ने मिलकर उन्हें और उनके साथियों को रकम लगाने के लिए तैयार किया।
आरोपियों ने कई कंपनियां खोलकर, प्रॉपर्टी और प्लॉट दिखाकर, ट्रेडिंग में हर महीने अच्छा रिटर्न देने व क्रिप्टो करेंसी में लाभ का लालच दिया। आरोप है कि उन्होंने 14 लाख रुपये उधार लेकर कुछ रकम गवाहों के सामने नकद और कुछ बताए गए खातों में यूपीआई के जरिये भेजी। उनके साथी यश गुप्ता से छह लाख रुपये और अन्य लोगों से भी लाखों रुपये लेने का आरोप है।
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रकम वापस नहीं मिलने पर जानकारी की, तब ठगी का पता चला। उन्होंने उपेंद्र से रकम लौटाने के लिए कहा। उसने ब्याज समेत रुपये लौटाने का भरोसा दिया लेकिन बाद में टालमटोल करने लगा। आरोप है कि आरोपियों ने ठगी की रकम से संपत्तियां भी खरीद लीं। एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि छह आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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मुरादाबाद के गांव मोड़ा निवासी सैनिक सचिन कुमार ने पुलिस आयुक्त को प्रार्थनापत्र दिया। बताया कि उनकी मुलाकात जयपुर हाउस में मधु नगर निवासी उपेंद्र सिंह से हुई थी। उपेंद्र ने निवेश में अच्छा मुनाफा दिलाने का भरोसा दिलाया। उपेंद्र सिंह, देवेंद्र कुमार, नवीन सैनी, सावन कुमार, दिनेश कुमार और राशिद कुरैशी ने मिलकर उन्हें और उनके साथियों को रकम लगाने के लिए तैयार किया।
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आरोपियों ने कई कंपनियां खोलकर, प्रॉपर्टी और प्लॉट दिखाकर, ट्रेडिंग में हर महीने अच्छा रिटर्न देने व क्रिप्टो करेंसी में लाभ का लालच दिया। आरोप है कि उन्होंने 14 लाख रुपये उधार लेकर कुछ रकम गवाहों के सामने नकद और कुछ बताए गए खातों में यूपीआई के जरिये भेजी। उनके साथी यश गुप्ता से छह लाख रुपये और अन्य लोगों से भी लाखों रुपये लेने का आरोप है।
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रकम वापस नहीं मिलने पर जानकारी की, तब ठगी का पता चला। उन्होंने उपेंद्र से रकम लौटाने के लिए कहा। उसने ब्याज समेत रुपये लौटाने का भरोसा दिया लेकिन बाद में टालमटोल करने लगा। आरोप है कि आरोपियों ने ठगी की रकम से संपत्तियां भी खरीद लीं। एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि छह आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।