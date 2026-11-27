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बिक्रमपुर के चंद्रेश यादव ने पुलिस को बताया वह बीपीएस स्कूल में शिक्षक हैं। शुक्रवार दोपहर 2 बजे करीब आठवीं का छात्र क्लासरूम में गुटखा की पीक थूक रहा था। उसे डांट दिया। डांटने के बाद छात्र स्कूल से घर चला गया था। दोपहर 2.45 बजे स्कूल की छुट्टी हुई। वह घर जाने के लिए दो साथी शिक्षकों के साथ स्कूल से निकले।चंद्रेश यादव का आरोप है मुख्य चौराहे के पास छात्र अपने 3 साथियों के साथ अभद्रता और गाली-गलौज करने लगा। वह कुछ समझ पाते, उससे पहले ही छात्र और उसके साथियों ने लोहे की सरिया से प्रहार कर उनका सिर फोड़ दिया। हमलावर उनके हाथ से मोबाइल छीनकर भागे, जिसे रास्ते में फेंक कर चले गए। मामले में एसीपी बाह जितेंद्र कुमार ने बताया बाह पुलिस ने घायल शिक्षक का मेडिकल कराया है। तहरीर मिलने पर जांच एवं कार्रवाई होगी।