मदद के इंतजार में मौत: ट्रक ने पैरों को कुचला, सड़क पर तड़पता रहा युवक; तमाशबीन बनी रही भीड़

विज्ञापन

सोमवार को बिचपुरी निवासी जूता कारीगर राजेश (55) वाहन का चालान जमा कराने के लिए अपने चचेरे भाई चंद्रपाल के साथ दीवानी आए थे। शाम पांच बजे के करीब लौटते समय चंद्रपाल बाइक चला रहे थे। सर्विस रोड से नेशनल हाईवे पर आने के बाद भावना एस्टेट के सामने तेज गति से आ रहे ट्रक ने पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मार दी। बाइक असंतुलित होने से राजेश ट्रक की ओर गिरे और ट्रक का पहिया उनके पैरों के ऊपर से निकल गया।चंद्रपाल दूसरी ओर गिरे और उनके मामूली चोट आई। चंद्रपाल भाग कर राजेश के पास आए। लोगों से मदद की गुहार लगाने लगे लेकिन कोई सामने नहीं आया। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एसीपी हरीपर्वत बजरंग ने बताया कि पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है। चालक की तलाश की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजन की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।