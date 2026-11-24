आगरा: आवासीय भूखंडों में चल रहे नर्सिंग होम पर गिरेगी गाज, 15 दिन में सीलिंग के आदेश
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 24 Nov 2026 03:28 PM IST
सार
आगरा में आवास विकास परिषद के आवासीय भूखंडों पर चल रहे नर्सिंग होम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। अपीलीय अधिकारी ने 15 दिन में सीलिंग की प्रक्रिया पूरी करने और चिकित्सकीय संस्थानों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए सीएमओ व आईएमए को पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विस्तार
आवास विकास के आवासीय भूखंडों में चल रहे नर्सिंग होम पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। परिषद 15 दिन में सीलिंग की कार्रवाई करेगा। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अपीलीय अधिकारी व अधीक्षण अभियंता पंकज कुमार पाल ने एक आरटीआई अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
दरअसल, सेक्टर-8 आवास विकास कॉलोनी निवासी प्रदीप खंडेलवाल ने अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में 8 सितंबर को विभाग से जानकारी मांगी थी। पूरी जानकारी न मिलने पर उन्होंने 9 अक्तूबर को अपील दायर की, जिस पर 22 अक्तूबर को दोनों पक्षों की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान आवेदक और निर्माण खंड-1 के सहायक अभियंता योगेश कुमार की बात सुनने के बाद अधीक्षण अभियंता ने अधिशासी अभियंता (निर्माण खंड-1) को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए खुद निरीक्षण करने को कहा।
विज्ञापन
उन्होंने आदेश दिया कि आवासीय भूखंडों पर चल रहे नर्सिंग होम व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को तुरंत बंद कराया जाए। चिकित्सकीय संस्थानों के लाइसेंस रद्द करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) आगरा को पत्र भेजा जाए। 15 दिन के अंदर सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाए।
विज्ञापन
दरअसल, सेक्टर-8 आवास विकास कॉलोनी निवासी प्रदीप खंडेलवाल ने अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में 8 सितंबर को विभाग से जानकारी मांगी थी। पूरी जानकारी न मिलने पर उन्होंने 9 अक्तूबर को अपील दायर की, जिस पर 22 अक्तूबर को दोनों पक्षों की सुनवाई हुई।
विज्ञापन
सुनवाई के दौरान आवेदक और निर्माण खंड-1 के सहायक अभियंता योगेश कुमार की बात सुनने के बाद अधीक्षण अभियंता ने अधिशासी अभियंता (निर्माण खंड-1) को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए खुद निरीक्षण करने को कहा।
विज्ञापन
उन्होंने आदेश दिया कि आवासीय भूखंडों पर चल रहे नर्सिंग होम व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को तुरंत बंद कराया जाए। चिकित्सकीय संस्थानों के लाइसेंस रद्द करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) आगरा को पत्र भेजा जाए। 15 दिन के अंदर सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाए।