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दरअसल, सेक्टर-8 आवास विकास कॉलोनी निवासी प्रदीप खंडेलवाल ने अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में 8 सितंबर को विभाग से जानकारी मांगी थी। पूरी जानकारी न मिलने पर उन्होंने 9 अक्तूबर को अपील दायर की, जिस पर 22 अक्तूबर को दोनों पक्षों की सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान आवेदक और निर्माण खंड-1 के सहायक अभियंता योगेश कुमार की बात सुनने के बाद अधीक्षण अभियंता ने अधिशासी अभियंता (निर्माण खंड-1) को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए खुद निरीक्षण करने को कहा।उन्होंने आदेश दिया कि आवासीय भूखंडों पर चल रहे नर्सिंग होम व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को तुरंत बंद कराया जाए। चिकित्सकीय संस्थानों के लाइसेंस रद्द करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) आगरा को पत्र भेजा जाए। 15 दिन के अंदर सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाए।