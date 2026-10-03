Agra News: सर्पदंश से बुजुर्ग महिला की मौत
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:10 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
पिनाहट। गांव पिढ़ौरा निवासी भूरी देवी (60) पत्नी लटूरी सिंह शुक्रवार देर शाम घर के बाहर सफाई कर रही थीं। इसी दौरान सांप ने उनके हाथ में डस लिया। सर्पदंश के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। परिजन आनन-फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिनाहट लेकर पहुंचे। स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. प्रमोद कुशवाहा ने बताया महिला गंभीर हालत में अस्पताल आई थी। एंटीवेनम की डोज लगने से पहले ही उसकी मौत हो गई। संवाद
विज्ञापन