फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   agra news priest beat lady

Agra News: मंदिर से हटाए पुजारी ने युवती को पीटा, प्राथमिकी दर्ज

Sat, 31 Oct 2026 02:46 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
agra news priest beat lady
बाह। जैतपुर के पहाड़पुरा गांव में मंदिर से हटाए जाने पर भड़के पुजारी ने पूजा पाठ के लिए पहुंची युवती के साथ मारपीट कर दी। दोबारा से मंदिर आने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

पहाड़पुरा की नीलाक्षी तिवारी की ओर से जैतपुर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक, बृहस्पतिवार पूर्वाह्न 11.30 बजे करीब वह हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन को पहुंची थीं। पूजा के दौरान गांव के शिवप्रकाश ने पीछे से पकड़ कर पीठ में 8-10 घूंसे मार दिए। विरोध करने पर आंख पर डंडे से प्रहार किया। युवती के अनुसार, पुजारी ने उसे धमकी दी कि तेरे पिता विनोद कुमार तिवारी ने उसे मंदिर से हटाया है। दोबारा पूजा करने आई, तो जान से मार देगा। शोर सुनकर आए पिता को देख पुजारी गाली गलौज करते हुए भाग गया। जैतपुर पुलिस ने घायल नीलाक्षी का मेडिकल कराया है। एसीपी बाह जितेंद्र कुमार ने बताया प्राथमिकी दर्ज कर जैतपुर पुलिस मामले की जांच एवं आरोपी की तलाश कर रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed