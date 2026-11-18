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स्वर्गीय रामकुमार के पुत्र ब्रह्मदीप ने अक्टूबर माह में पंजाब के पटियाला में आयोजित सीबीएसई नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 65 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आयोजित 68वें एसजीएफआई राष्ट्रीय खेलों में ब्रह्मदीप ने 61.90 मीटर भाला फेंककर कांस्य पदक अपने नाम किया। लगातार 2 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है।ब्रह्मदीप के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उनका चयन खेलो इंडिया और साई सेंटर भोपाल के लिए भी हो गया है। इससे उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेंगी। ब्रह्मदीप वर्तमान में एसजी पब्लिक स्कूल अकोला में कक्षा 11 के छात्र हैं। ब्रह्मदीप के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंध निदेशक अजीत सिंह मालान ने उन्हें साफा पहनाकर, मेडल देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर ब्रह्मदीप ने सफलता का श्रेय अपनी माता और कोच लाखन सिंह चाहर को दिया। कोच लाखन सिंह चाहर ने कहा कि ब्रह्मदीप ने पूरे चाहरवाटी और अकोला क्षेत्र का मान बढ़ाया है। इस सम्मान समारोह में अजीत सिंह मालान, लाखन सिंह चाहर, जंगजीत सिंह, उदयवीर सिंह चाहर, अतुल सक्सेना, कुंज बिहारी चाहर आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। संवाद