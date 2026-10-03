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शुक्रवार शाम करीब पांच बजे डायल 112 पर सूचना मिली कि एक महिला अपने बच्चे के साथ वाजिदपुर यमुना पुल से नदी में कूदने जा रही है। पुलिस महिला को थाने ले आई।महिला ने अपना नाम दुर्गेश पत्नी निहाल सिंह निवासी नगला कांस, वाजिदपुर, डौकी बताया। महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति पांच भाई हैं। जमीन उसके ससुर देवलाल के नाम है। मकान और जमीन के बंटवारे को परिवार में आए दिन विवाद होता है। गृहक्लेश से तंग आकर वह बच्चे संग आत्महत्या करने जा रही थी। एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया पुलिस ने महिला और उसके बच्चे को उसकी जेठानी सुखदेव और जेठ के सुपुर्द कर घर भेज दिया।

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फतेहाबाद। गृहक्लेश से परेशान एक महिला शुक्रवार शाम अपने बच्चे के साथ वाजिदपुर यमुना पुल से नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रही थी। सूचना पर पहुंची डौकी पुलिस ने महिला को समझाकर बच्चे समेत थाने ले आई। महिला और बच्चे को परिजन के सुपुर्द कर दिया।