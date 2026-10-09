फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra News: Former Parking Contractor Booked Over Embezzlement Allegations and Death Threats

आगरा: पार्किंग के पैसे हड़पने का आरोप, स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य को धमकी; पूर्व ठेकेदार पर केस

Fri, 09 Oct 2026 11:30 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 09 Oct 2026 11:30 AM IST
सार

आगरा में विद्यालय के प्रबंधक ने पूर्व पार्किंग ठेकेदार कमल किशोर पर पार्किंग की धनराशि का गबन करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत में प्रधानाचार्य और उनकी बेटी का पीछा करने का भी आरोप है। सिकंदरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की है।
 

विज्ञापन
Agra News: Former Parking Contractor Booked Over Embezzlement Allegations and Death Threats
FIR Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के रुनकता स्थित बाल मुकुंद रामचंद्र बाजारी सरस्वती विद्या मंदिर के प्रबंधक विवेक कुमार ने थाना सिकंदरा में गबन और धमकी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक को नामजद कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन


सोरों कटरा, शाहगंज निवासी विवेक कुमार ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि खरीरा, मुरैना निवासी कमल किशोर विद्यालय की प्रधानाचार्य और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। प्रधानाचार्य और उनकी बेटी का घर तक पीछा करता है। कमल किशोर ने विक्टोरिया इंटर काॅलेज, घटिया आजम खां में अवैधानिक तरीके से दो लोगों के साथ मार्च 2025 तक पार्किंग संचालित की। पार्किंग की धनराशि का गबन किया था।
विज्ञापन


विक्टोरिया इंटर काॅलेज की मातृ संस्था दि विक्टोरिया हाईस्कूल एसोसिएशन के प्रबंधक होने के कारण उन्होंने कमल किशोर से ठेका निरस्त कर दिया। प्रशासन के सहयोग से हिसाब मांगा। इससे ही वो रंजिश मानने लगा। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि शिकायत की जांच करते हुए साक्ष्य संकलन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed