Agra News: बाजरा की थ्रेसिंग के दौरान कटर में फंसा किसान का पैर, इलाज के दौरान मौत
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:14 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:14 AM IST
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सैंया। थाना सैंया क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिरहरू के मजरा नगला निहाल में बृहस्पतिवार शाम करीब 5:30 बजे कटर से बाजरे की थ्रेसिंग करते समय एक किसान का पैर फिसलकर मशीन में फंस गया। गंभीर रूप से घायल किसान की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई।
नगला निहाल निवासी किसान भगवान सिंह परमार कटर से बाजरे की थ्रेसिंग कर रहे थे। इसी दौरान उनका एक पैर फिसलकर कटर में चला गया। घटना से खेत पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लोग आनन-फानन में उन्हें निजी अस्पताल ले गए, जहां पैर से अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई। चिकित्सक ने हालत गंभीर देख एसएन हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जहां उनकी मौत हो गई।
मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के तीन पुत्र हैं। विकेश और भानु विवाहित हैं, जबकि तीसरा पुत्र दिव्यांग और अविवाहित है। परिवार के पास मात्र डेढ़ बीघा कृषि भूमि है। गांव में सन्नाटा पसरा है और किसी भी परिवार में चूल्हा तक नहीं जला।
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नगला निहाल निवासी किसान भगवान सिंह परमार कटर से बाजरे की थ्रेसिंग कर रहे थे। इसी दौरान उनका एक पैर फिसलकर कटर में चला गया। घटना से खेत पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लोग आनन-फानन में उन्हें निजी अस्पताल ले गए, जहां पैर से अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई। चिकित्सक ने हालत गंभीर देख एसएन हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जहां उनकी मौत हो गई।
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मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के तीन पुत्र हैं। विकेश और भानु विवाहित हैं, जबकि तीसरा पुत्र दिव्यांग और अविवाहित है। परिवार के पास मात्र डेढ़ बीघा कृषि भूमि है। गांव में सन्नाटा पसरा है और किसी भी परिवार में चूल्हा तक नहीं जला।
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