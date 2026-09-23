Agra News: ताज ट्रेपेजियम जोन में पेड़ों की कटाई, दो पर प्राथमिकी दर्ज
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:44 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:44 AM IST
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आगरा। ताज ट्रेपेजियम ज़ोन में आने वाले नैनाना ब्राह्मण और आसपास के क्षेत्रों में पेड़ों के काटे जाने के खिलाफ वन विभाग और पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। थाना सदर क्षेत्र के चोर नगरिया में पेड़ों के काटने के दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने वन रक्षक की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है।
शहर रेंज के वन रक्षक संदीप चाहर चोर नगरिया (चक छह, नैनाना ब्राह्मण) में पेड़ काटे जाने की सूचना पर साथी वन रक्षक गोविंद के साथ पहुंचे। उन्हें मौके पर नीम के दो ठूंठ एक कटा हुआ पेड़ मिला। मामले में पुलिस ने आरोपी हरयंत निवासी ग्राम चोर नगरिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। एक अन्य स्थान पर नीम और शीशम के पांच पेड़ काटे गए मिले। इस मामले में पुलिस ने आरोपी नवल सिंह निवासी चोर नगरिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। डीएफओ राजेश कुमार ने बताया कि पेड़ों के काटे जाने पर कार्रवाई की गई है। संवाद
वर्जन
मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। साक्ष्य संकलन किया जाएगा। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पेड़ काटने वालों को चिह्नित किया जा रहा है।
-सय्यद अली अब्बास, डीसीपी सिटी
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शहर रेंज के वन रक्षक संदीप चाहर चोर नगरिया (चक छह, नैनाना ब्राह्मण) में पेड़ काटे जाने की सूचना पर साथी वन रक्षक गोविंद के साथ पहुंचे। उन्हें मौके पर नीम के दो ठूंठ एक कटा हुआ पेड़ मिला। मामले में पुलिस ने आरोपी हरयंत निवासी ग्राम चोर नगरिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। एक अन्य स्थान पर नीम और शीशम के पांच पेड़ काटे गए मिले। इस मामले में पुलिस ने आरोपी नवल सिंह निवासी चोर नगरिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। डीएफओ राजेश कुमार ने बताया कि पेड़ों के काटे जाने पर कार्रवाई की गई है। संवाद
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मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। साक्ष्य संकलन किया जाएगा। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पेड़ काटने वालों को चिह्नित किया जा रहा है।
-सय्यद अली अब्बास, डीसीपी सिटी