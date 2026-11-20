आगरा: फ्रेंड्स कॉलोनी में रास्ता बंद करने पर रोक, निगम ने लगाए लाल निशान; तीन दिन का अल्टीमेटम
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 20 Nov 2026 11:01 AM IST
सार
आगरा के शाहगंज स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में सार्वजनिक रास्ते पर तीन पिलर खड़े कर गेट लगाने की तैयारी को नगर निगम ने रुकवा दिया। निगम की टीम ने लाल निशान लगाकर संबंधित पक्ष को तीन दिन में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है।
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विस्तार
आगरा के शाहगंज स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में आम रास्ते पर पिलर खड़े कर गेट लगाने की तैयारी के बीच नगर निगम ने बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण पर लाल निशान भी लगाए। साथ ही संबंधित पक्ष को तीन दिन में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई है।
आरोप लगाया गया कि कॉलोनी के मकान संख्या 31-ए एमआईजी के सामने सार्वजनिक मार्ग पर तीन पिलर बना दिए गए थे। गेट लगाकर रास्ता बंद करने की तैयारी थी। स्थानीय निवासियों का आवागमन बाधित होने की आशंका थी। कॉलोनी के अध्यक्ष सुधीर टंडन और क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से इसकी शिकायत की।
अवर अभियंता मुकेश कुमार के नेतृत्व में निगम की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। अतिक्रमण चिह्नित करते हुए लाल निशान लगाए और चेतावनी दी कि दी गई समय सीमा में पिलर नहीं हटे तो उन्हें तोड़ दिया जाएगा। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य का कहना है कि आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं हैं। तय समय में कब्जा न हटने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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आरोप लगाया गया कि कॉलोनी के मकान संख्या 31-ए एमआईजी के सामने सार्वजनिक मार्ग पर तीन पिलर बना दिए गए थे। गेट लगाकर रास्ता बंद करने की तैयारी थी। स्थानीय निवासियों का आवागमन बाधित होने की आशंका थी। कॉलोनी के अध्यक्ष सुधीर टंडन और क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से इसकी शिकायत की।
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अवर अभियंता मुकेश कुमार के नेतृत्व में निगम की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। अतिक्रमण चिह्नित करते हुए लाल निशान लगाए और चेतावनी दी कि दी गई समय सीमा में पिलर नहीं हटे तो उन्हें तोड़ दिया जाएगा। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य का कहना है कि आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं हैं। तय समय में कब्जा न हटने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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