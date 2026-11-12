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दिवाली पर 2021 में जो परिवार 47,257 रुपये जोड़कर 10 ग्राम यानी एक तोला सोने का सिक्का या छोटा-सा गहना खरीद लिया करता था, वह परिवार आज बेबस है। 2026 की दिवाली पर सोने के भाव इस कदर भागे कि उसी बजट में हाथ में केवल 3.7 ग्राम सोना आ सका। बेटियों की शादी के लिए पाई-पाई जोड़कर सोना जुटाने वाले मां-बाप के लिए सोने में आई महंगाई की चमक अब किसी सदमे से कम नहीं है।आगरा सराफा मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजमोहन रैपुरिया ने बताया कि सोना में सबसे बड़ा झटका दिवाली 2024 से 2025 के बीच लगा। महज एक साल में भाव 60.2% की छलांग लगाकर 1.26 लाख रुपये के पार निकल गया। थोक बाजार का यह भाव जब जीएसटी और मेकिंग चार्ज के साथ खुदरा दुकान तक पहुंचता है तो भाव सुनकर आम खरीदार की हिम्मत टूट जाती है। शगुन के नाम पर अब तोले नहीं सिर्फ रत्ती और ग्राम में समझौता हो रहा है।दिवाली 2021: 47,257 रुपये प्रति 10 ग्रामदिवाली 2022: 52,152 रुपये प्रति 10 ग्रामदिवाली 2023: 60,029 रुपये प्रति 10 ग्रामदिवाली 2024: 79,181 रुपये प्रति 10 ग्रामदिवाली 2025: 1,26,854 रुपये प्रति 10 ग्रामदिवाली 2026: 1,41,287 रुपये प्रति 10 ग्राम