यूपी: आठ साल पहले लगा था अपहरण का त्याग, कोर्ट ने अब किया दोषमुक्त; मेडिकल रिपोर्ट से पता चला सच

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थाना जगदीशपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, घटना 2 नवंबर, 2018 की है। युवती की मां ने आरोप लगाया था कि पड़ोस का आरोपी मनोज उनकी बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस अपहरण के आरोप में विवेचना के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान मुकदमे ने अलग मोड़ लिया। युवती ने अपने बयान में कहा कि वह आरोपी के साथ मर्जी से गई थी।धारा 164 के बयान में भी उसने अपनी उम्र 18 वर्ष बताई। अदालत ने यह भी गौर किया कि जिस स्थान पर दोनों मिले, वहां काफी भीड़भाड़ थी लेकिन युवती के बयान में शोर मचाकर मदद मांगने का कोई उल्लेख नहीं था। पीड़िता की मां ने भी जिरह में स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी बेटी को मनोज के साथ जाते नहीं देखा था, बल्कि मोहल्लेवालों से सुनी बात के आधार पर आरोप लगाया था। हालांकि वह उन लोगों के नाम-पते भी नहीं बता सकीं।