6 महीने में दिया 42% रिटर्न: सोने के भाव ने बाजार में लौटाई रौनक, बिक्री 20 फीसदी बढ़ने का अनुमान

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त्योहारी मांग में सुधार का सीधा असर ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों पर भी दिख रहा है। वित्तीय सलाहकार सीए अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि पिछले छह महीनों के दौरान ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों ने औसतन 42 फीसदी का रिटर्न दिया है। सोने की कीमतें जनवरी 2026 के 1.80 लाख रुपये प्रति यूनिट के सर्वकालिक उच्च स्तर से गिरकर नवंबर 2026 में 1.40 लाख रुपये पर आ गई हैं। दामों में आई इस 22 फीसदी की कमी ने दिवाली पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों का रुझान दोबारा बाजारों की ओर बढ़ाया है। सराफा कारोबारी तरुण अग्रवाल का कहना है कि दरें सीमित होने से धनतेरस और दिवाली पर हल्के व पारंपरिक आभूषणों की एडवांस बुकिंग में तेजी दर्ज की गई है।श्री सर्राफा कमेटी के अध्यक्ष धन कुमार जैन के मुताबिक, इस बार ग्राहक निवेश के साथ-साथ लाइफस्टाइल खरीदारी को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। कंपनियों के दूसरी तिमाही के बेहतर नतीजों की उम्मीद और सोने के दामों में स्थिरता से स्थानीय रिटेल कारोबारियों के साथ-साथ निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है।