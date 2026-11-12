आगरा न्यूज: किरावली आईटीआई का गजब हाल, मशीनें हैं न प्रशिक्षक; फिर भी हो रहे धड़ाधड़ दाखिले

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वर्ष 2024 में बनकर तैयार हुई इस बिल्डिंग में फिटर, आरएसी, वेल्डर, कोपा और इलेक्ट्रीशियन समेत छह-सात ट्रेड संचालित होने की बात कागजों में है। संस्थान में कुल 196 सीटें हैं और अब तक 70 से अधिक विद्यार्थियों के दाखिले हो चुके हैं। उन्हें प्रशिक्षण के लिए आगरा आईटीआई में भेजा जा रहा है। नोडल अधिकारी एवं राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य शैलेंद्र प्रताप सिंह ने 2 सितंबर 2026 को अभ्यर्थियों को सलाह दी थी कि किसी भी निजी आईटीआई में प्रवेश लेने से पहले उसकी बिल्डिंग, लैब और कार्यशाला का भौतिक निरीक्षण जरूर करें। संस्थान धरातल पर नहीं मिलने पर प्रवेश न लें।अब वही हाल सरकारी आईटीआई में दिख रहा है। राजकीय आईटीआई फतेहपुर सीकरी (किरावली) में प्रवेश लेने वालों के प्रशिक्षण बल्केश्वर स्थित राजकीय आईटीआई में कराए जा रहे हैं। करीब 12 करोड़ 33 लाख 87 हजार रुपये की लागत से बनी इस बिल्डिंग का शिलान्यास एक जून 2021 को किया गया था। फिलहाल यहां थाने के क्षतिग्रस्त वाहन खड़े हैं। क्षेत्रीय विधायक चौधरी बाबूलाल ने भी कुछ महीने पहले प्रमुख सचिव को पत्र लिख चुके हैं।(सहायक प्रवेश प्रभारी) आईटीआई संकल्प दीक्षित ने बताया कि राजकीय आईटीआई फतेहपुर सीकरी (किरावली) के प्रवेश बल्केश्वर आईटीआई में अभी चल रहे हैं। अब तक 70 प्रवेश हो चुके हैं।