दो मौते और अनसुलझे सवाल: 55 दिन बाद भी न लगा कोई सुराग, युवती और बालिका की पहचान तक नहीं हुई

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आगरा के बरहन क्षेत्र में दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाइन पर युवती और बालिका की माैत 55 दिन बाद भी राज बनी हुई है। पुलिस घटना का खुलासा तो दूर दोनों मृतकों की शिनाख्त तक नहीं करा सकी है। हाल ही में मिजोरम से लापता युवती और दो बालिकाओं से पहचान के प्रयास किए गए लेकिन सफल नहीं हो सके। डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने बताया कि दिल्ली-हावड़ा रेल लाइन पर 16 अगस्त को दोनों के शव मिले थे। उनके किसी ट्रेन से गिरने या फेंके जाने की आशंका थी। किसी ने पुलिस के पास आकर पहचान नहीं की। आसपास के जिलों में गुमशुदगी भी दर्ज नहीं कराई गई। इस पर लावारिस में अंतिम संस्कार किया गया। दोनों के फोटो बनाए गए हैं। उनसे पहचान के प्रयास हैं। 40 से अधिक ट्रेनों का डाटा खंगाला गया था।