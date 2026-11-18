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कोच विजयलक्ष्मी सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में आगरा हॉस्टल ने 43 अंक अर्जित किए, जबकि आगरा मंडल की टीम 21 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। आगरा के लिए यह दोहरी उपलब्धि रही। आगरा हॉस्टल की इस ऐतिहासिक सफलता में खुशी, शोभना, सोनम, नेहा, आफरीन, शिफा और सपना का विशेष योगदान रहा।खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल, तालमेल और संघर्ष के दम पर टीम को खिताब तक पहुंचाया। आगरा हॉस्टल ने पूल मुकाबले में गोरखपुर को 11 अंकों से शिकस्त दी। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में आजमगढ़ की टीम को आठ अंकों से हराकर अगले दौर में जगह बनाई।पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। सब जूनियर राज्य कबड्डी चैंपियनशिप में आगरा हॉस्टल का पहली बार चैंपियन बनना और आगरा मंडल का दूसरा स्थान हासिल करना ताजनगरी के कबड्डी जगत के लिए यादगार उपलब्धि है।