फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra: History-Sheeter’s Photos with PM Modi and Amit Shah Go Viral, Cyber Cell Probes

यूपी: हिस्ट्रीशीटर ने पीएम मोदी और गृह मंत्री के साथ बनाई ऐसी तस्वीर, तेजी से हो गया वायरल; ये हो रही चर्चा

Tue, 06 Oct 2026 10:23 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 10:23 AM IST
सार

आगरा में कमला नगर के हिस्ट्रीशीटर मनोज अग्रवाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। मनोज ने अकाउंट हैक होने और तस्वीरें एआई से बनाए जाने का दावा करते हुए पोस्ट हटाकर माफी मांगी, जिसके बाद पुलिस ने साइबर सेल से जांच शुरू करा दी।

विज्ञापन
Agra: History-Sheeter’s Photos with PM Modi and Amit Shah Go Viral, Cyber Cell Probes
प्रधानमंत्री के साथ मनोज अग्रवाल की एआई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के थाना कमला नगर का हिस्ट्रीशीटर मनोज अग्रवाल सोशल मीडिया पर सोमवार को सुर्खियों में आ गया। उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य के साथ उसकी तस्वीर वायरल हो गईं।
विज्ञापन


इस पर लोगों ने टिप्पणी करना शुरू कर दिया। ये भी कहा कि हिस्ट्रीशीटर ने फर्जी तरीके से तस्वीरें बनाकर डाली हैं। इसके लिए एक्स पर पोस्ट भी किए गए। लोगों के कमेंट आने पर मनोज अग्रवाल की तरफ से माफी एवं स्पष्टीकरण डाला गया। मनोज ने लिखा कि किसी ने फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया था, इसकी जानकारी नहीं थी। एआई से बनाई गई नकली तस्वीरें पोस्ट की गईं हैं।
विज्ञापन


इस बारे में पता चलने पर तुरंत अपने अकाउंट का एक्सेस दोबारा प्राप्त किया। इन सभी तस्वीरों और पोस्ट को हटा दिया है। इसके लिए माफी भी मांगी। उधर, मामले की जानकारी पर थाना कमला नगर पुलिस भी सक्रिय हो गई। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि मामले में साइबर सेल से जांच कराई जा रही है। मनोज पर 9 मामले दर्ज हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed