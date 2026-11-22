किसी को घर में कदम रखते ही मां की याद रुलाती है तो किसी के आंगन में 11 महीने के भीतर तीन अर्थियां उठने से मातम पसरा है। कोई भाई आज भी उस मनहूस घड़ी को कोसता है जब वह बहन को साथ लेकर घर से निकला था। हाईवे पर बेकाबू दौड़ते भारी वाहनों ने कई परिवारों की हंसती-खेलती दुनिया उजाड़ दी। अपनों को खोने का असहनीय दर्द झेल रहे ये परिवार आज भी इन्साफ की आस लगाए बैठे हैं।

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हाईवे पर भारी वाहनों से आए दिन परिवार उजड़ रहे हैं लेकिन जिम्मेदारों की नींद नहीं टूट रही है। इस साल अब तक शहर के बीच से गुजर रहे हाईवे पर हुए हादसों में 111 लोगों की मौत हो चुकी है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि जब उत्तरी बाईपास बनकर तैयार है तो पुलिस आयुक्त उससे भारी वाहनों को क्यों नहीं निकलवा रहे हैं।बिहारीपुर गांव, एत्मादपुर निवासी दिलशाद के पिता शमशाद (50) ट्रांसपोर्ट कंपनी में कर्मचारी थे। 16 नवंबर, 2025 को अपने दोस्त अशोक कुमार के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। दिलशाद ने बताया कि तेज गति से आते टैंकर ने बरहन तिराहे पर पिता की जान ले ली। दोस्त अशोक ने अस्पताल में दम तोड़ा। परिवार का खर्च चलाने के लिए भाई आसिफ और गुलशन नौकरी करने लगे। वह पढ़ाई कर रहा है। एक बहन रिजवाना है। दादा बहादुर खां पिता की जिम्मेदारी संभाल रहे थे मगर 13 अक्तूबर 2026 को वह भी हादसे में जिंदगी खो बैठे। तहसील चौराहे पर डीसीएम ने उन्हें चपेट में ले लिया। दोनों घटनाएं 500 मीटर की दूरी पर हुईं। 11 महीने में तीन लोगों की मौत ने सब कुछ छीन लिया। अशोक भी उनके परिवार के सदस्य की तरह थे। उनका एक बेटा कप्तान सिंह है। पत्नी की पहले ही मौत हो गई थी। हाईवे पर चलने वाले भारी वाहनों को यमुना एक्सप्रेसवे और उत्तरी बाईपास से डायवर्ट कर निकाला जाना चाहिए। वसूली के चक्कर में इन वाहनों को नो एंट्री के समय में शहर के अंदर से निकाला जाता है।24 फरवरी की रात 10:30 बजे छलेसर चौकी के सामने भीषण हादसा हुआ। अग्रसेनपुरम की दो महिलाएं सिया देवी और उनकी किराएदार सुनीता देवी को ट्रक ने चपेट में ले लिया। दोनों की मौत हो गई। सुनीता देवी छलेसर चौकी में बंद अपने बेटे को छुड़ाने जा रही थीं। सिया देवी उनकी मदद के लिए साथ गई थीं। सिया देवी की समधन गुड्डी देवी ने बताया कि सिया की मौत से परिवार बिखर गया है। हर दिन उनकी यादें सभी को रुला देती हैं। परिवार को गहरा सदमा लगा है। इतना बड़ा दुख झेलने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार आज भी इन्साफ की आस लगाए बैठा है।मायके आई विमलेश को क्या पता था कि भाई के साथ दवा लेने जाना उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। बाइक पर लौटते समय पीछे से डंपर ने टक्कर मार दी। भाई दूर जा गिरा जबकि विमलेश डंपर के नीचे दब गईं। उनका एक पैर शरीर से अलग हो गया और दूसरा कुचल गया था। करीब 20 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद दम तोड़ दिया। बहन को खोने का दर्द भाई रिंकू को आज भी सालता है। वह उस दिन को कोसता है। यह हादसा 20 सितंबर, 2023 को रुनकता में आगरा-मथुरा हाईवे की सर्विस रोड पर हुआ था। विमलेश अपने मायके पनवारी आई हुई थीं। परिवार ने कर्ज लेकर इलाज पर करीब 25 लाख रुपये खर्च किए लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। वह तीन बहनों में बड़ी थीं। परिवार में 13 वर्षीय बेटा और 15 वर्षीय बेटी हैं। दोनों के सिर से ममता का साया उठ गया। मां की यादें उनके लिए असहनीय दर्द बनी हुई हैं। परिजन के मुताबिक, हादसे का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला।हादसे का दर्द ट्रांस यमुना फेज दो निवासी अंकित राठौर की आंखों में भी है। 27 जुलाई को एत्माद्दौला स्थित सय्यद कट पर उनकी मां शांति देवी की जान चली गई। उनको अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी थी। बाद में रात होने की वजह से कई ट्रक उनके ऊपर से निकल गए। हालत यह हो गई कि उनके शव के कई टुकड़े हो गए। बेटे अंकित राठौर का कहना है कि मां की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर गया। जब भी घर में कदम रखते हैं, मां की याद सताने लगती है। उनकी बातें और चेहरा आंखों के सामने घूमने लगता है। जिस मां को चप्पल देखकर पहचानने के बाद वह सड़क पर बिलख उठा था, आज उसी मां के बिना जिंदगी सूनी हो गई है। अंकित का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। छोटा भाई शिवम भी मां को याद कर हर दिन रोता है। हाईवे पर इसी तरह भारी वाहन चलते रहे तो लोगों की जान जाती रहेगी। उत्तरी बाईपास से भारी वाहनों को निकालना चाहिए।