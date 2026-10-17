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खाद के लिए भटक रहे किसान: समितियों से सचिव गायब, 1350 के बैग पर 20 रुपये ज्यादा वसूली का आरोप

Sat, 17 Oct 2026 09:49 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 17 Oct 2026 09:49 AM IST
सार

आगरा जिले की कई सहकारी समितियों पर डीएपी खाद नहीं पहुंचने और सचिवों के अनुपस्थित रहने से किसान परेशान हैं। कौलारा कलां समिति में खाद नहीं मिलने की शिकायत है, जबकि जैंगारा और अभैंदापुरा में भी वितरण प्रभावित हुआ है।
 

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Agra Farmers Face DAP Fertilizer Shortage, Cooperative Societies Accused of Overcharging
डीएपी खाद लेने पहुंचे किसान। संवाद

विस्तार
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आगरा में सहकारी समितियों का संचालन सही से नहीं हो रहा है। किसी समिति पर खाद नहीं पहुंचा है तो कहीं सचिव वितरण के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। कहीं तो अतिरिक्त दर पर बेचा जा रहा है। हाल यह कि समिति के किसान सदस्य तो दूर अध्यक्षों तक को खाद नहीं मिला है। अगर किसी को मिला भी है तो उसे अतिरिक्त दर पर दिया गया है।
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किसानों का आरोप है कि जैंगारा समिति में डीएपी है, सचिव के न पहुंचने के कारण उसका भी वितरण नहीं हो सका। अभैंदापुरा का चार्ज कुकथला सचिव पर था, उनके निलंबित होने के कारण वहां भी वितरण नहीं हो सका है। बी-पैक्स कौलारा कला के अध्यक्ष नवदीप ने मंडलायुक्त से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि सचिव समिति पर नहीं आ रहा है। समिति से नौ ग्राम पंचायतों के हजारों किसान जुड़े हैं। इस महीने एक भी डीएपी का बैग नहीं भेजा गया है। बिना खाद के आलू की फसल कैसे होगी।
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वहीं सहकारी समिति ककुआ के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल उर्फ बंशी वाले ने आरोप लगाया कि समिति के सचिव ने उर्वरक की कमी दिखाकर किसानों को 1350 रुपये की खाद 1370 रुपये में बेची है। उन्हें भी 1370 रुपये में खाद दी है। उन्होंने एआर कार्यालयों में अधिकारियों से पूछा कि ऊपर के 20 रुपये कौन लेता है तो उन्होंने मना कर दिया कि 1350 रुपये में ही प्रति बैग डीएपी बेचनी है।
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सहकारिता एआर सतीश कुमार ने बताया कि कौलारा कलां समिति पर पीसीएफ का रुपया बकाया है। उसे चुकाने के बाद खाद भेज दिया जाएगा। ककुआ समिति अध्यक्ष के आरोपों की जांच कराएंगे। सचिवों की कमी है, इस कारण कुछ समितियों को रोज खोलने में समस्या आ रही है। इसे जल्द दूर किया जाएगा। 
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