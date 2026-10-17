फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra: Families Protest Demolition of Five Houses in Garib Nagar Ratanpura

यूपी: रातों-रात ढहाए पांच मकान, अब नगर निगम पहुंचे पीड़ित; पूछा- बिना नोटिस किसके आदेश पर चलाया बुलडोजर?

Sat, 17 Oct 2026 12:21 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 17 Oct 2026 12:21 PM IST
सार

आगरा के गरीब नगर रतनपुरा में पांच मकान ढहाए जाने के बाद पीड़ित परिवार नगर निगम पहुंचे और अधिकारियों से कार्रवाई का आधार पूछा। उनका आरोप है कि बिना नोटिस और सामान निकालने का मौका दिए मकान तोड़े गए।

विज्ञापन
Agra: Families Protest Demolition of Five Houses in Garib Nagar Ratanpura
गरीब नगर रतनपुरा के लोग पहुंचे नगर निगम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के गरीब नगर रतनपुरा क्षेत्र में नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पीड़ितों में भारी आक्रोश फैल गया है। हाल ही में निगम प्रशासन द्वारा रातों-रात ढहाए गए पांच मकानों के पीड़ित शनिवार को अपनी फरियाद और सवाल लेकर नगर निगम पहुंचे। बेघर हुए परिवारों ने अधिकारियों से सीधे सवाल दागे कि आखिर किस आदेश और किस नियम के तहत उनके आशियानों पर बुलडोजर चलाया गया?
विज्ञापन



"न नोटिस दिया, न सामान निकालने का मौका"
नगर निगम मुख्यालय पहुंचे पीड़ितों का कहना है कि कार्रवाई से पहले उन्हें न तो कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि रातों-रात अचानक हुई इस दंडात्मक कार्रवाई से उनका पूरा सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया। पीड़ितों ने सवाल उठाया कि यह जमीन आखिरकार किसकी है और किसके लिखित आदेश पर इतने परिवारों को बेघर करने का कदम उठाया गया?
विज्ञापन


पक्षपातपूर्ण कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल
प्रदर्शन और शिकायत के दौरान पीड़ितों ने शहर भर में हो रहे अवैध निर्माणों की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि आगरा शहर में जगह-जगह सरकारी जमीनों और नालियों पर पक्के अवैध कब्जे फैले हुए हैं, जिन पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ती। ऐसे में सिर्फ गरीब नगर रतनपुरा के ही इन 4-5 गरीब परिवारों के मकानों को ही निशाना बनाकर क्यों तोड़ा गया? पीड़ितों ने नगर निगम की इस कार्रवाई को पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अधिकारियों से दिया जवाब मांगने का हुक्म
नगर निगम परिसर में अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे बेघर परिवारों ने वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और मुआवजा देने की मांग की है। पीड़ितों का कहना है कि जब तक उन्हें इस कार्रवाई का न्यायसंगत और लिखित जवाब नहीं मिलता, वे अपने हक की लड़ाई जारी रखेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed