फिरोजाबाद: बसई मोहम्मदपुर में दर्दनाक हादसा, ई-रिक्शा पलटने से ऊपर गिरी खौलती हुई खीर; झुलस गए 10 श्रद्धालु

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शनिवार सुबह गांव बसई मोहम्मदपुर निवासी नरोत्तम सिंह अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मडवा वाली माता (शंकरापुर घाट के पास) को खीर का भोग लगाने जाने की तैयारी कर रहे थे। प्रसाद और बड़ा भगोना रखकर सभी लोग ई-रिक्शा में सवार हुए थे। जैसे ही नरोत्तम सिंह ने घर के सामने ई-रिक्शा को स्टार्ट किया, तभी अचानक उसका एक्सीलेटर तेजी से खिंच गया। वाहन की रफ्तार अचानक बढ़ने से चालक उस पर नियंत्रण खो बैठा और ई-रिक्शा जोरदार झटके के साथ अनियंत्रित होकर पलट गया।हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ई-रिक्शा में भोग के लिए रखा गया गर्म खीर से भरा बड़ा भगोना सीधे उसमें बैठे लोगों के ऊपर जा गिरा। खौलती हुई खीर के संपर्क में आने से लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया और चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद ई-रिक्शा को सीधा किया और सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर भिजवाया।घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा तुरंत मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर पहुंचे और वहां भर्ती सभी झुलसे हुए लोगों का हाल-चाल जाना। डीएम ने अस्पताल के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए कि घायलों के उपचार में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए और सभी को उत्कृष्ट चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रशासन के अनुसार सभी घायलों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।निशा (20 वर्ष) पुत्री रामवरणकुसमा (28 वर्ष) पत्नी महेंद्र सिंहमहेंद्र सिंह (32 वर्ष) पुत्र चौखेलालरितिक (7 वर्ष) पुत्र महेंद्र सिंहवंदना (3 वर्ष) पुत्री महेंद्र सिंहप्रीति (32 वर्ष) पत्नी कुंवर पालविमलेश (18 वर्ष) पुत्री हुकम सिंहसोनम (10 वर्ष) पुत्री रामपत सिंहनितिन कुमार (3 वर्ष) पुत्र छविरामरागिनी (6 वर्ष) पुत्री नरोत्तम सिंह