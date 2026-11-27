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आगरा-दिल्ली हाईवे पर फरह थाना क्षेत्र में रैपुरा जाट के पास 400 करोड़ रुपये की लागत से उत्तरी बाईपास का निर्माण कराया गया था। इसका उद्देश्य भारी वाहनों को सीधे फिरोजाबाद व अन्य जिलों में जाने वाले वाहनों को आगरा में प्रवेश से रोकना था। इस मामले में पहले मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में वाहनों को उत्तरी बाईपास से गुजारने का निर्णय हुआ था। बावजूद इसके धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ। इससे आगरा में जाम की स्थिति बनी रही और सड़क हादसे भी बढ़ गए।इस मामले में अमर उजाला ने लगातार अभियान चलाया। इसके बाद जागे प्रशासन ने नो-एंट्री का नियम लागू कर भारी वाहनों का आगरा में प्रवेश बंद कर दिया। इसके बाद फरह के रैपुरा जाट पर उत्तरी बाईपास से पहले एसपी ट्रैफिक राजेश कुमार तिवारी ने पुलिसबल की माैजूदगी में भारी वाहनों को रोककर उत्तरी बाईपास से जाने के निर्देश दिए। यह क्रम रात में भी जारी रहा।पुलिसकर्मियों ने बैरिकेडिंग कर वाहनों को उत्तरी बाईपास से गुजारा। इस संबंध में एसएसपी श्लोक कुमार का कहना है कि यातायात के नियमों का पालन कराया जाएगा। लंबी दूरी जाने वाले भारी वाहनों को उत्तरी बाईपास से निकालने के आदेश दिए गए हैं।