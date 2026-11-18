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आम नागरिक अब 16 दिसंबर तक अपना नाम जुड़वाने, कटवाने या किसी भी त्रुटि में सुधार कराने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। डीएम ने बताया कि 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। इससे पहले 10 अप्रैल को जारी सूची में 29 लाख 62 हजार 418 मतदाता थे, जिसमें विशेष अभियान के तहत नए मतदाता जोड़े गए हैं।आम लोगों की सहूलियत के लिए प्रारूप सूची जिला निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ सभी मतदान केंद्रों पर तैनात बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के पास भी उपलब्ध करा दी गई है। बैठक में डीएम ने कहा कि मतदान केंद्रों के समायोजन के बाद जिले में अब 3,849 मतदेय स्थल प्रस्तावित किए गए हैं। उन्होंने चिंता जताई कि आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, फतेहाबाद, खेरागढ़, फतेहपुर सीकरी और बाह विधानसभा क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में मतदाताओं की संख्या औसत से कम है। इसके अलावा जिले का मौजूदा लिंगानुपात 830 है, जो बाह, खेरागढ़, फतेहाबाद और आगरा ग्रामीण क्षेत्रों में औसत से नीचे है।उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे हर बूथ पर अपने एजेंट नियुक्त करें और विशेष अभियान चलाकर महिला मतदाताओं व नए युवाओं के नाम जुड़वाने में प्रशासन का सहयोग करें। बैठक में एडीएम सिटी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान, भाजपा के जिला महामंत्री सत्यप्रकाश लोधी, महानगर महामंत्री महेश शर्मा, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह, सपा के जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाह, समीर अब्बास, बसपा के संदीप मुखरैया, आप के सिद्धार्थ चतुर्वेदी, सीपीआई(एम) के रामनाथ शर्मा, पंकज कटारा व अन्य मौजूद रहे।नया नाम जोड़ने के लिए: फॉर्म-6 भरें।नाम कटवाने या आपत्ति के लिए: फॉर्म-7 भरें।नाम, पता या अन्य संशोधन के लिए: फॉर्म-8 भरें।अपने क्षेत्र के बीएलओ या राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के माध्यम से, या सीधे निर्वाचन विभाग की वेबसाइट अथवा एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।