फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra Diwali Firecracker Sale: No Stalls in Awas Vikas and Kothi Meena Bazar

यूपी: आगरा में पटाखों को लेकर पुलिस का बड़ा फैसला, इन स्थानों पर नहीं बिकेगी आतिशबाजी; ये आदेश हुआ जारी

Thu, 05 Nov 2026 08:26 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 05 Nov 2026 08:26 AM IST
सार

आगरा में दिवाली पर आतिशबाजी की बिक्री के लिए छह स्थान निर्धारित किए गए हैं। इस बार आवास विकास सेक्टर 11 और कोठी मीना बाजार में पटाखों की दुकानें नहीं लगेंगी।
 

विज्ञापन
Agra Diwali Firecracker Sale: No Stalls in Awas Vikas and Kothi Meena Bazar
आतिशबाजी बाजार - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा कमिश्नरेट के नगर जोन में दिवाली पर आतिशबाजी की बिक्री 6 स्थानों पर की जाएगी। इसके लिए बुधवार को लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया पूरी कराई गई। 128 विक्रेताओं को लाइसेंस दिए गए। इस बार आवास विकास के सेक्टर 11 और कोठी मीना बाजार मैदान में आतिशबाजी की बिक्री नहीं होगी।
विज्ञापन


डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि बिक्री के दौरान सभी नियमों का पालन करना होगा। एक दुकान के बीच 10 फीट से अधिक की दूरी रखनी होगी। लाटरी से आतिशबाजी की बिक्री के लिए लाइसेंस आवंटित किए गए हैं। बुधवार को कलेक्ट्रेट पर लाटरी खोली गई। कुल 2227 आवेदन आए थे। इनमें से 6 स्थानों पर 128 लाइसेंस आवंटित किए गए। जिनको लाइसेंस नहीं मिले हैं, उनको जमानत राशि वापस की जाएगी।
विज्ञापन


सभी दुकानदारों को उचित मूल्य पर सुरक्षा मानकों के साथ आतिशबाजी की बिक्री करने के निर्देश दिए हैं। बिक्री के लिए जीआईसी, बैप्टिस्ट स्कूल, कंपनी गार्डन, कैंट में शक्ति नगर मैदान, मेहताब बाग के पास और यमुना किनारा पर खाली स्थान को निर्धारित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed