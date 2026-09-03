कॉन्ट्रैक्ट कवच: ताजनगरी के क्रिकेटरों को ये बड़ी उम्मीद, एजेंडे में पूर्व खिलाड़ियों की पेंशन भी है शामिल

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मुंबई ने 2026-27 सत्र से घरेलू खिलाड़ियों के लिए तीन श्रेणियों में कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था शुरू की है। ग्रेड-ए में 12 से 20 लाख, ग्रेड-बी में 8 से 12 लाख और ग्रेड-सी में 8 लाख रुपये सालाना देने का प्रावधान है। इससे घरेलू क्रिकेटरों को आर्थिक स्थिरता मिलने की उम्मीद है। पूर्व इंडिया ए क्रिकेटर क्रिकेटर केके शर्मा ने कहा कि घरेलू क्रिकेटरों को आर्थिक सुरक्षा मिलना अच्छी पहल होगी। कॉन्ट्रैक्ट से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बिना आर्थिक दबाव के अपने खेल और फिटनेस पर फोकस करने का मौका मिलेगा।मुंबई मॉडल में अनुबंध के लिए पंजीकरण, फिटनेस और प्रदर्शन समेत विभिन्न मानक रखे गए हैं। यूपीसीए भी अपने स्तर पर नियम और श्रेणियां तय कर सकता है। ऐसे में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले आगरा के खिलाड़ियों के लिए भी अवसर बन सकते हैं। केके शर्मा ने कहा कि आगरा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है।एजीएम में पूर्व क्रिकेटरों की आर्थिक सुरक्षा और नियमित पेंशन का मुद्दा भी चर्चा में आ सकता है।यूपीसीए पूर्व खिलाड़ियों को एकमुश्त आर्थिक सहायता देता रहा है। अब नियमित पेंशन की व्यवस्था की उम्मीद भी जगी है। आगरा जिला वेटरन क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष गिरजेश तिवारी ने कहा कि पूर्व क्रिकेटरों ने वर्षों तक प्रदेश क्रिकेट को अपना योगदान दिया है। नियमित पेंशन की व्यवस्था होती है तो यह आर्थिक सहयोग के साथ उनके योगदान का सम्मान भी होगा। युवा प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज दीपक नरवार ने कहा कि मुंबई जैसे मॉडल से मौजूदा खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा मिले तो प्रदेश क्रिकेटरों पर भविष्य का वित्तीय दबाव कम रहेगा और वे खेल पर और ज्यादा फोकस कर सकेंगे।