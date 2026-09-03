42 मासूमों को यशोदा का इंतजार: जन्माष्टमी पर टकटकी लगाए नन्हीं आंखें, जानें इन बच्चों को कैसे ले सकते हैं गोद

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जहां हर घर में कान्हा के जन्मोत्सव की खुशियां मनाने की तैयारी चल रही है। वहीं बाल गृह में रह रहे 42 मासूम बच्चे अपनी यशोदा मां का इंतजार कर रहे हैं।

इनमें 16 बच्चे 10 साल तक की उम्र और 26 बच्चे 5 साल तक की उम्र के हैं। इन मासूमों की आंखें इस आस में टिकी हैं कि जन्माष्टमी के अवसर पर उन्हें किसी मां का आंचल और एक खुशहाल परिवार मिल सके। बाल गृह की अधीक्षक बेटा सिंह ने बताया कि जब भी कोई बच्चा शिशु गृह में आता है तो शुरुआती तीन महीने तक पुलिस और बाल संरक्षण विभाग के सहयोग से ऑपरेशन मुस्कान चलाकर उसके परिजन की तलाश की जाती है।





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यदि तीन महीने के भीतर बच्चे के परिवार का कोई सुराग नहीं मिलता तो उसे लीगल फ्री घोषित कर केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाता है। इसके बाद बच्चे को गोद देने की कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन है। बच्चा गोद लेने की इच्छा रखने वाले अभिभावकों को आधिकारिक पोर्टल (cara.wcd.gov.in या carings.wcd.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है।





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