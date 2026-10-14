सिपाही का बदला: दो साल बाद ढाबा संचालक को मारी गोली, हत्या की सामने आई ऐसी वजह; जानकर ठनक जाएगा आपका माथा

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आगरा के सदर के सेवला में ढाबा संचालक बीटू लवानिया की हत्या के आरोपी सिपाही जैकी चौधरी को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पूछताछ में पता चला कि शराब पार्टी के बाद हुए विवाद में सिपाही ने गोली चलाई थी। ढाबा संचालक के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपी से सरकारी पिस्टल बरामद नहीं कर सकी है।

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सेवला निवासी बीटू लवानिया की शुक्रवार रात को हत्या कर दी गई थी। मामले में मधु नगर निवासी प्रयागराज में तैनात सिपाही जैकी चौधरी को नामजद किया गया। एसीपी अमीषा सिंह ने बताया कि पूछताछ में सिपाही ने बताया कि बीटू से उसकी मुलाकात दो साल पहले हुई थी। दोनों के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। तब मामला शांत हो गया था। घटना वाली रात वह दोस्त देवा और रवि के साथ शराब पी रहा था। तभी ढाबा संचालक भी आ गया। उनमें पूर्व में हुई कहासुनी को लेकर विवाद होने लगा। इस बात पर बीटू ने उसे गाली दे दी। वह घर से पिस्टल लेकर आया। बीटू को डराने के लिए फायर किया मगर बीटू नहीं डरा। उसने दोबारा गाली दे दी। उसने सीधे बीटू के सीने में गोली मार दी।





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